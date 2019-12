GdS – Il Milan prova a beffare i nerazzurri: avviati i contatti con Matic per gennaio

Milano nel suo futuro, ma con i colori rossoneri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a lanciarsi all’assalto di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo del Manchester United, inseguito anche dall’Inter, interessa e non poco a Maldini e Boban che sarebbero già pronti ad anticipare i nerazzurri per portarlo a San Siro. Il calciatore è pronto all’addio ai Red Devils, club dove sta faticando nel trovare spazio dal 1′ ed il Diavolo, quello rossonero, sembrerebbe disposto ad accontentare i suoi desideri.

Operazione di rinforzo per gennaio, con il serbo in scadenza a giugno 2020 ed il Manchester intenzionato a far cassa negli ultimi mesi di contratto che legano il giocatore alla società inglese. Il centrocampista rappresenta la giusta variante tattica da consegnare nelle mani di Pioli, pronto a spostare Bennacer a destra per svoltare il suo Milan. Rossoneri pronti dunque ad anticipare l’Inter per assicurarsi il classe 1988, definito dalla Beneamata come alternativa a Vidal. Primi contatti da parte di Maldini e Boban: il Diavolo punta Matic.

