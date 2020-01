GdS – Inter-Atalanta, gara all’attacco: Gasperini sfida Conte a suon di gol

Lukaku e Lautaro da una parte, Gomez ed Ilicic dall’altra. Aspettando Zapata, il leone della Dea in gabbia ormai da troppo tempo. Inter-Atalanta di questa sera sarà la sfida delle filosofie simili ma, allo stesso tempo, diverse per protagonisti ed approcci. Conte punta tutto sulle sue due gemme offensive, inamovibili anche con una maggiore possibilità di scelta. Gasperini si tiene stretto il dubbio legato all’ex Sampdoria e Napoli, in attesa di poter contare nuovamente sulla punta più pura a disposizione.

Trenta gol per la coppia d’oro interista, gli stessi di Icardi e Mbappé e dietro solo a Lewandowski e Gnabry, leader nell’Europa che conta con 39 gol. La Gazzetta dello Sport analizza ai raggi x i ragazzi di Conte e gli imprendibili di Gasperini: terzo miglior attacco quello della Beneamata, con la Dea a guardare tutti dall’alto in basso. 13 giocatori diversi in gol per il tecnico interista, uno in più del suo rivale di questa sera. Ma la certezza, in questa prima metà di campionato, sta tutta nella rete: una sola gara a secco per l’Inter, due per la Dea. Per questo e per tanti altri motivi a San Siro è tutto pronto per la festa.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!