GdS – Inter, Castrovilli la priorità: Marotta punta ancora sul made in Italy

E’ Gaetano Castrovilli la priorità dei nerazzurri. Come raccontato infatti da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe già al lavoro per assicurarsi sul mercato un altro pezzo della piccola grande Italia che trascinerà i colori interisti nella prossima stagione. Il primo indiziato è il jolly della Fiorentina, tra le sorprese della Serie A, che andrebbe ad inserirsi in una rosa già ricca di azzurri.

Barella e Sensi, poco più che ventenni, hanno già lasciato il loro marchio sull’Inter e sono pronti a prendere in mano il club per trascinarlo lontano. Entrambi protagonisti con la Beneamata, l’ex Sassuolo attende il riscatto da parte del club dopo un ottimo inizio di stagione poi compromesso da una lunga serie di infortuni. Insieme a loro anche il profilo di Bastoni, premiato da Conte ed ora pronto al grande salto. Per l’assalto a Castrovilli si partirà da una base d’asta di 40 milioni di euro ma bisognerà fare i conti con Commisso, presidente che guarda lontano e che farà di tutto per non privarsi dei suoi gioielli. Il centrocampista della Viola è però il primo nome sulla lista della Beneamata, con l’Inter pronta a colorare ancor più d’azzurro la rosa di Conte.

