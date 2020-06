GdS – Inter, fiducia in Lautaro: il feeling con Lukaku va rilanciato

Con un centrocampo dimezzato dalle assenze di Matias Vecino, Marcelo Brozovic e Stefano Sensi, a Gagliardini e Barella questa sera contro la Sampdoria e mercoledì sera contro il Sassuolo, toccherà fare gli straordinari. I due centrocampisti, però, sanno di poter puntare sulla qualità di Christian Eriksen, la luce in questo momento in mezzo al campo della formazione di Antonio Conte, disegnato come il raccordo tra centrocampo e attacco. Proprio i due centravanti, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku – come sottolineato questa mattina da La Gazzetta Sportiva – dovranno dare un segnale di vitalità per tornare a trascinare la squadra come i primi mesi.

Soprattutto in queste prime giornate in cui ritrovare la brillantezza fisica non sarà subito semplice, sfruttare la qualità della coppia di attaccanti può fare la differenza. I riflettori saranno ovviamente puntati sul Toro argentino dopo le critiche subite in Coppa Italia per una prestazione fin troppo leggera e probabilmente condizionata dalle voci sul Barcellona. E attenzione al feeling con il compagno belga, che nella prima metà di stagione sembrava quasi naturale e che via via si è lentamente perso, come dimostra l’ultima rete segnata dal tandem in campo risalente al giorno della befana.

