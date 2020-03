GdS – Inter, la fame di Zhang: cura nei dettagli ed occhio ai talenti per tornare a vincere

Un uomo solo al comando per garantire una crescita costante, fino al successo. E’ l’Inter di Steven Zhang, un presidente atipico come descritto da La Gazzetta dello Sport che sceglierà di ripartire, ancora una volta, per portare i nerazzurri alla vittoria. Un traguardo inseguito sin dal suo primo giorno di Beneamata e che resta sempre lì, alla portata di tutti ma raggiungibile solo attraverso un percorso ben delineato.

Prima i conti con il FFP, poi il gap con la Juventus accorciato per una lotta scudetto che ha visto la sua Inter protagonista. Nel futuro dei nerazzurri, la solita cura maniacale di Steven Zhang. Quasi pronto l’albergo in costruzione all’interno del centro sportivo, con i campi dove allenarsi che avranno terreni diversi ed uno di loro riproporrà addirittura San Siro. In arrivo nuovi professionisti ad Appiano: dopo il nutrizionista, che in questi giorni sta dislocando pranzi e cene dei nerazzurri in quarantena, arriverà lo psicologo dello sport. Occhi però anche al campo: il nome di Castrovilli servirà ad allargare la macchia italiana in casa Inter, il tutto mentre si punterà a giocatori-spogliatoio vincenti, i Pirlo e Barzagli per la Juventus di Conte. Il tutto aspettando novità sul nuovo main sponsor, rivelato entro il 2020, e sullo stadio, in arrivo a metà aprile: queste le tappe di Steven Zhang, il presidente atipico che vuol rendere grande l’Inter.

