GdS – Inter, le alternative non convincono: il massiccio turnover è stato un fallimento

Il pareggio dell’Inter casalingo contro il Sassuolo è un risultato che di certo lascia l’amaro in bocca a tutti i tifosi. Doveva essere la ‘partita della vita’, aveva annunciato Antonio Conte alla vigilia, invece è stata una di quelle gare in cui i nerazzurri non hanno saputo capitalizzare le occasione avute. La formazione di partenza è stata segnata da un turnover massiccio proposto dall’allenatore leccese, che inevitabilmente è stato oggetto di critiche in virtù del pareggio ottenuto, troppo poco per una squadra che insegue il sogno scudetto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri si è assistito ad un vero e proprio fallimento delle seconde linee. Gli infortuni dei vari Sensi e Brozovic e il calendario fitto di partite ravvicinate, avevano messo all’angolo Conte, che aveva proposto un centrocampo interamente composto da riserve, come Moses, Biraghi, Borja Valero e Gagliardini. Proprio quest’ultimo è l’emblema dell’occasione sprecata ieri sera, con quel pallone stampato sulla traversa a porta praticamente sguarnita. Anche Sanchez è stato protagonista di una prestazione sotto tono, quando tutto l’ambiente si aspettava molto da lui in una partita in cui finalmente partiva titolare.

