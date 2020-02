GdS – Inter-Ludogorets, la moviola: Siebert bocciato tra confusione ed evidenti errori

Passaggio del turno archiviato già nel corso del primo tempo per l’Inter che trema per il vantaggio del Ludogorets ma ribalta la gara grazie al tocco decisivo di Terziev sul tiro di Biraghi ed al colpo di testa fortunoso di Lukaku, sul finire di primo tempo. I nerazzurri chiedono a gran voce un calcio di rigore per un contatto su Moses, bravo a farsi spazio in area di rigore nel corso del primo tempo, ma l’arbitro non assegna la massima punizione. Diamo un’occhiata alla moviola del match analizzata da La Gazzetta dello Sport.

Voto 5 in pagella per il direttore di gara Siebert, spesso in confusione e con tante indecisioni nel corso della partita. Appare evidente, secondo la rosea, l’errore in collaborazione col VAR sul vantaggio del Ludogorets. Non convince nemmeno la gestione dei cartellini, in un match diretto con più di una difficoltà da parte del fischietto europeo dei nerazzurri. Questo il giudizio dettato dal quotidiano che ricalca a pieno i 90′ di Siebert in Inter-Ludogorets.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!