GdS – Inter, spunta Emerson Palmieri: Conte studia i rinforzi in fascia

Correre ai ripari per evitare di farsi trovare impreparati. Questo, ancora una volta, il mantra che seguirà l’Inter in vista della prossima sessione di mercato. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport infatti, i nerazzurri lavoreranno ancora una volta sulle fasce. Addirittura due gli esterni, secondo la rosea, in lista per la squadra di Antonio Conte. Sulla corsia mancina, tra i sogni del tecnico interista resta sempre vivo il nome di Marcos Alonso. Anche se, tra le fila del Chelsea, piace tanto anche il nome di Emerson Palmieri.

L’esterno naturalizzato italiano è ancora alle prese con le trattative per il rinnovo con i Blues che, fino ad ora, non sono andate a buon fine. L’Inter conosce nel dettaglio la situazione relativa al calciatore e sa che, con un’offerta da 25 milioni, potrebbe riuscire a vestirlo di nerazzurro. In cima ai pensieri del club resta stabile il nome di Marcos Alonso, già cercato con insistenza ad inizio gennaio. Ora però, con l’inserimento dell’ex giallorosso tra i possibili colpi di mercato, la speranza di regalare un tocco di Chelsea alla sua Inter per Antonio Conte inizia a farsi più concreta.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!