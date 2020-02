GdS – Juventus-Inter, controlli ok per Handanovic: in campo col pallone aspettando i bianconeri

Il momento che tantissimi tifosi nerazzurri stavano aspettando è finalmente arrivato. Oggi Samir Handanovic tornerà ad allenarsi con il pallone per rientrare così pienamente a disposizione di Conte in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta dei controlli svolti ieri dal capitano interista e superato a pieni voti, per il via libera agli allenamenti.

A separarlo dalla titolarità dello Stadium ci sono però soltanto le sue sensazioni. Se il numero uno sloveno dovesse ricevere i giusti stimoli dai primi allenamenti a stretto contatto con il pallone, tornerà ad indossare la fascia da capitano nel big match con la Juventus. Questione di garanzie per riappropriarsi dei pali interisti con l’ultimo aspetto, quello psicologico, che si rivelerà decisivo in vista della gara con i bianconeri. Scalpita per il rientro dunque Samir Handanovic che già oggi si allenerà con la Vecchia Signora nel mirino.

