GdS – La moviola di Inter-Fiorentina: manca un giallo a Ribery. Sul rigore reclamato da Barella…

E’ stata una partita senza grosse sbavature quella arbitrata da Piero Giacomelli ieri sera tra Inter e Fiorentina. Il fischietto triestino, infatti, come analizzato nella moviola di questa mattina pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, di fronte a pochi episodi degni di revisione si è comportato piuttosto bene. Manca comunque un giallo da estrarre nei confronti di Franck Ribery in seguito ad un duro intervento ai danni di Barella. Lo stesso centrocampista nerazzurro che all’80’ finisce già in area di rigore viola e reclama un rigore per trattenuta di Castrovilli.

Qui la moviola della rosea: “In oltre novanta minuti a San Siro l’arbitraggio di Giacomelli non fa acqua, al contrario della notte milanese. Si perde qualcosa ma non sono errori gravi (il fallo di attacco di Young su Venuti e il mancato giallo a Ribery piuttosto duro su Barella appena prima della ripresa). Per il resto un solo episodio potenzialmente spinoso e ne esce bene: succede tutto all’80’ quando Barella entra in area con Castrovilli e poi va giù. L’arbitro fa chiari gesti: non c’è nulla. Il Var non lo smentisce e fa bene, l’impressione è che Barella, avvertendo l’avversario, vada a terra”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<