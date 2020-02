GdS – La moviola di Ludogorets-Inter: del Cerro Grande aiutato dal VAR, giusto il giallo a Lautaro

Vittoria nel segno di Eriksen e Lukaku per l’Inter che esulta a Razgrad contro il Ludogorets e pone in discesa i sedicesimi di finale di Europa League, in attesa del ritorno a San Siro. Prima gioia nerazzurra del danese che sblocca il match, poi chiuso dal belga dal dischetto. Rigore assegnato con l’aiuto del VAR, al debutto stagionale nella seconda competizione europea. Il penalty concesso alla Beneamata ma anche tanti altri dubbi nella moviola disegnata da La Gazzetta dello Sport nel day after di Ludogorets-Inter.

Ottima la direzione di gara dell’arbitro del Cerro Grande che, come sottolineato dalla rosea, perde di vista solo il fallo di mano di Anicet nel finale di partita. Fondamentale il supporto del VAR che richiama il fischietto spagnolo: il giocatore va verso la palla con il braccio per anticipare Ranocchia. Giusta poi l’ammonizione a Lautaro Martinez ad inizio gara: entrata in ritardo dell’argentino che era in diffida e salterà il ritorno di San Siro. Altri dubbi spazzati via invece sul presunto contatto in area tra Borja Valero e Tchibota: simulazione netta ed ammonizione al giocatore del Ludogorets che si lascia cadere. Zero interrogativi invece sul tocco col braccio di D’Ambrosio: i padroni di casa protestano, ma il difensore nerazzurro viene colpito mentre chiude con il braccio in posizione consona. Queste le decisioni più calde dell’incontro, tutte amministrate al meglio da del Cerro Grande che supera l’esame europeo.

