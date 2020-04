GdS – Modulo, pazienza ed intensità: la ricetta di Conte per la nuova Inter di Eriksen

Antonio Conte si fida di lui e l’Inter è pronta a puntare tutto sul suo talento. Christian Eriksen è arrivato a gennaio a Milano in un blitz orchestrato dai nerazzurri, in Inghilterra per strappare il danese al Tottenham. Le prime settimane interiste lo hanno visto ancora in ombra ma, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la Beneamata è pronta a puntare tutto sul suo gioiello.

Dal 3-5-2 al 3-4-1-2 su misura di Eriksen: queste le prossime mosse di Antonio Conte per la sua Inter, già pronto a plasmare grazie al danese il nuovo volto della Beneamata. Cambiamenti di moduli e prospettive che hanno già visto protagonista il tecnico nerazzurro ai tempi della Juventus tra le modifiche tattiche dettate da Pirlo, Pogba e in parte anche Vidal. Adattamento e pazienza, prima dell’esplosione definitiva: una prassi che abbraccia anche i campioni come Eriksen, già pronto ad accelerare per un ruolo da protagonista. Cerca intensità il danese, coinvolto in una personale svolta tattica ancora da studiare a fondo. Sarà staffetta con Sensi nell’ultima parte di mercato, prima di catturare i riflettori della nuova stagione. Conte studia il nuovo volto della sua Inter, lavorando senza sosta con l’identikit dell’ex Tottenham.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!