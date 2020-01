GdS – Non solo attacco: a San Siro tra Inter e Atalanta c’è anche la difesa tra i protagonisti

Il tornado da una parte, l’attesa dall’altra. Inter-Atalanta di questa sera non sarà solo la sfida tra il miglior attacco del campionato, quello della Dea, contro la miglior difesa. Sarà soprattutto una gara che vedrà in campo due filosofie difensive improntate sugli stessi uomini, ma con schemi ed ordini totalmente diversi. Più coperti i nerazzurri di Conte per garantire solidità al reparto e per innescare in un lampo il motore della Beneamata. Meno timorosi invece i tre centrali di Gasperini, protagonisti nel pressing e coinvolti in prima persona sia nella manovra sia nel palleggio dell’undici bergamasco, aspettando il momento giusto per mordere la preda.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, col passare dei minuti e delle sfide l’Atalanta ha imparato a socchiudere maggiormente i varchi nella sua retroguardia. 4 gol subiti negli ultimi 450′ post Juventus per la Dea, uno in più di Lazio e Inter, le migliori dell’ultimo periodo. I nerazzurri in tre occasioni di fila hanno incassato almeno 2 gol: contro Juventus, Sassuolo e Parma. Tanti però anche i clean sheets stagionali di Handanovic: 7 su 18 quest’anno, aspettando la furia dell’Atalanta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!