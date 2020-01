GdS – Non solo Lukaku e Ronaldo nel duello in vetta: Sanchez ed Handanovic nel testa a testa dei campioni

Certezze, garanzie e nuova linfa. Il duello tra le prime della classe si arricchisce di personaggi e copertine. La Gazzetta dello Sport punta i suoi riflettori sugli uomini chiave di Inter e Juventus, analizzandone le differenze e sottolineando ogni tipo di analogia. Il confronto non può che partire da Lukaku e Ronaldo. Nuovo mito nerazzurro il primo, trascinatore con l’ossessione Champions il secondo. Entrambi si sono rivelati decisivi per i due cammini delle prime in classifica, ma con sfumature diverse. E la seconda metà di campionato restituirà loro ogni briciolo di soddisfazioni.

Spazio però anche ai senatori silenziosi. Handanovic a testa bassa e senza alzar la voce colleziona numeri e risultati da gran capitano. Prova ad imitarlo anche Bonucci che con Sarri ha giocato 23 delle 24 partite e che con il ko di Chiellini è diventato nuovo leader bianconero. Resa dei conti per loro e per le novità più attese del girone di ritorno: Sanchez e Douglas Costa. Le due risorse di Inter e Juventus sono pronte a tornare per darsi finalmente battaglia, senza esclusione di colpi e con il match di marzo nel mirino, quello dell’Allianz, che può offrire una grossa fetta di scudetto.

