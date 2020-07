GdS – Nuovo protocollo della Lega Calcio per riaprire gli stadi in Serie A

Un protocollo molto corposo, composto da oltre duecento pagine di lavoro: è questa l’ultima proposta che la Lega Calcio sta affinando in tutti i minimi particolari per consentire una riapertura parziale degli stadi italiani in vista del finale di stagione in Serie A. Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta Sportiva, in settimana il materiale verrà ultimato e inviato alla Federcalcio Italiana: un passaggio formale prima che venga trasmesso sul tavolo del governo.

In questo documento si prospetta, come accennato, la riapertura parziale degli stadi italiani. L’idea della Lega Calcio è quella di concedere l’occupazione per un terzo o, in qualche caso, anche in una percentuale maggiore. Sarà però il governo a valutare prima la situazione generale in base a quella che sarà la curva dei contagi in Italia, per poi dare una risposta in merito alla proposta. Va detto che il tempo non è sicuramente un buon alleato, visto che il 2 agosto si giocherà l’ultima di campionato.

