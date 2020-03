GdS – Serie A pronta a slittare di una settimana: Juventus-Inter il 9 marzo è più di un’ipotesi

C’è grande caos in Serie A per i numerosi rinvii delle gare legate all’emergenza del Coronavirus e per i fitti calendari che hanno reso ancor più difficile la possibilità di trovare spazi per il recupero delle gare. Come evidenziato però questa mattina da La Gazzetta dello Sport, una delle ultime ipotesi che sembra portare con sé diverse garanzie è legata ad un piano alternativo in programma lunedì 9 marzo.

Il testo del nuovo decreto, ricorda la rosea, non lascia speranze in relazione ai tifosi: porte chiuse per gli stadi in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino all’8 marzo, oltre al divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e quella di Savona. Possibilità di recupero dunque fissata a lunedì per Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, mentre potrebbero essere recuperate sabato o domenica Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina, con il campionato che slitterebbe di una giornata, aggiungendo così un turno infrasettimanale proprio il 13 maggio. Attenzione dunque al prossimo weekend, indicato come una delle uniche finestre possibili per il recupero del big match dello Stadium.



