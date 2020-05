GdS – Serie A, ripresa in salita: due i punti del protocollo con più dubbi

Scetticismo nei confronti della ripresa e di quel protocollo che, in teoria, dovrà garantire il regolare svolgimento delle gare e gettare le basi per la ripartenza. Come sottolineato infatti da La Gazzetta dello Sport sono due le questioni che, maggiormente, hanno generato pensieri negativi e privi di fiducia nei confronti del nuovo inizio: nello specifico, le trasferte e l’eventuale positività in corsa.

In ottica viaggi, il protocollo racconta la possibilità di spostamento per cinquanta o sessanta persone in giro per l’Italia, da una regione all’altra, in cosiddetti “corridoi” protetti, un’idea che è sembrata forzata e che ha generato, nell’immediato, lo scetticismo anche verso il secondo punto. Una nuova positività, mentre il calcio sarà già ripartito, rischia di far saltare completamente il banco. Quarantena di due settimane per il contagiato e per tutte le persone che sono a contatto con lui, un lusso in termini di tempo che la Serie A non può vantare, vista la fretta nel concludere i campionati. Non c’è stata, al momento, una riformulazione del protocollo da parte del Comitato tecnico-scientifico. Il tutto mentre il Ministro Spadafora appare sempre meno fiducioso in ottica ripartenza: servirà avvicinare ulteriormente il rischio zero, in una missione che appare sempre più complicata.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!