GdS – Taglio agli stipendi dei calciatori: è braccio di ferro con i club

Quando arriverà il momento, si andrà al confronto con responsabilità. Fino ad ora, però, l’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Damiano Tommasi non ha ricevuto alcuna proposta sul proprio tavolo. Dinnanzi alla pressione di Lega Calcio e club sui propri tesserati, sarà infatti molto importante anche il parere dei calciatori in merito all’ipotesi di vedersi decurtare dal proprio stipendio circa il 20-30% netto dell’ingaggio, variabile a seconda della fascia di reddito, per finanziare i buchi economici del campionato italiano. Questa mattina, a tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha illustrato entrambe le posizioni, prima dei club e poi dei calciatori.

LA POSIZIONE DEI CLUB – “Non si allenano e non hanno impegni agonistici. Non sono stati i club a negargli questa possibilità ma cause di forza maggiore. Motivo per cui i club vorrebbero essere legittimati a una decurtazione degli ingaggi: non paghiamo, o paghiamo scontato di una percentuale, il periodo in cui i giocatori sono rimasti inoperosi. Un sistema che richiamerebbe quello francese, dove è possibile la disoccupazione parziale per tutti i i dipendenti, calciatori compresi”.

LA POSIZIONE DEI CALCIATORI – “Nessuna proposta, nemmeno indicativa, è finora arrivata sul tavolo dell’AIC. Per questo il taglio agli stipendi non è un argomento all’ordine del giorno. Oggi al primo punto c’è l’emergenza Coronavirus. Si parla di allenamenti slittati, di quando riprendere e delle modalità da attuare. Priorità al lavoro degli atleti in sicurezza, gli stipendi non sono un pensiero lontano. Quando sarà il momento massima disponibilità ad ascoltare una proposta dei club ed eventualmente a fare la propria parte”.

