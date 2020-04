GdS – Tonali sicuro partente in caso di retrocessione: Juventus e Inter alla finestra

Nonostante lo stop dato dall’epidemia di Coronavirus, entro l’estate andrà presentata la classifica finale del campionato di Serie A per quanto riguarda la stagione 2019-2020; a tal proposito il Brescia è fortemente preoccupato per la situazione di classifica non certo favorevole, che porterebbe non solo ad una semplice retrocessione, ma anche al rischio di non poter mantenere i suoi giocatori più pregiati.

Uno di questi è sicuramente Tonali, talento classe 2000 già nel giro della nazionale italiana; il ragazzo è cercato da tutta Italia e anche da molti club europei che hanno visto in lui una classe cristallina e un piede fuori dal comune. Per il club di Cellino mantenere Tonali senza rimanere in Serie A sarebbe impossibile; il ragazzo è ormai pronto per spiccare il volo e con un eventuale retrocessione il presidente si ritroverebbe senza nemmeno la potenza decisionale di forzare la mano sul prezzo.

In tutto questo restano vigili Juventus e Inter, le due squadre dichiaratamente interessate al bresciano; la sfida sul mercato tra le rivali sarà una delle situazioni più bollenti della prossima finestra di mercato, con Tonali che sarà uno dei campi di battaglia principali.

