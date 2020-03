GdS – Udinese, Radu in pole se parte Musso: dialoghi di mercato con l’Inter

Lavorare al presente per assicurarsi il futuro. Idee chiare in casa Udinese, con i bianconeri pronti a fare i conti con il mercato. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport i friulani sembrerebbero costretti a valutare le opzioni tra i pali, con Juan Musso sempre più lontano dalla permanenza agli ordini di Gotti. Nel quadro delle trattative spunta anche l’Inter che segue, con attenzione, le vicende dei bianconeri.

In caso di partenza del portiere argentino, la prima alternativa è rappresentata da Ionut Radu. Il portiere, di proprietà dell’Inter, piace molto ai friulani ed hanno scelto di inserirlo in cima alla lista dei desideri nel caso in cui il numero uno dovesse lasciare l’Udinese. Con i nerazzurri gli intrecci però potrebbero riguardare anche Sema, Fofana ed in particolare De Paul, già individuato come possibile rinforzo in passato dalla Beneamata. Marotta ed Ausilio studiano le mosse in casa friulana per fiutare l’affare: da un argentino all’altro, l’Inter fissa lo sguardo sui bianconeri.

