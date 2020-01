GdS – Valigie pronte per Vecino: l’agente a colloquio con il club per l’addio

Non solo entrate per l’Inter. I nerazzurri lavorano anche al mercato in uscita, con diverse pedine alla ricerca di spazio e fiducia e pronte a svestire i colori della Beneamata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i maggiori indiziati a lasciare la maglia interista c’è infatti Matias Vecino. La società intende monetizzare dall’uruguaiano ed è pronta a liberarlo all’estero, con qualche sondaggio in arrivo soprattutto dalla Premier.

Timido il pressing dell’Everton, interessato alla firma dell’ex Fiorentina e Cagliari. In realtà anche la Lazio avrebbe scelto di sondare il terreno per un eventuale arrivo in prestito nella capitale. L’Inter però ha risposto picche: dalla cessione del giocatore intende solo monetizzare ed ha escluso un addio a titolo temporaneo. L’agente dell’uruguaiano ha allontanato le voci di una possibile partenza, ma nella realtà dei fatti l’incontro di ieri tra lo stesso procuratore del giocatore e la società è relativo solo ad una nuova maglia da indossare ed una nuova squadra da cui ripartire.

