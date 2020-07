GdS – Per Vecino stagione finita, Sensi obiettivo Europa League

C’è carenza a centrocampo, un po’ dall’inizio della stagione. Vecino e Sensi sono ancora out, con la differenza che il primo ha definitivamente finito la stagione con la maglia dell’Inter. L’uruguaiano si è arreso all’infortunio. Oggi a Barcellona sarà sottoposto ad intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. Lo stesso problema che da tempo si portava avanti, e che con la terapia conservativa non è migliorato. Stagione finita per lui quindi, sarebbe impossibile recuperarlo anche a fine agosto. Per quanto riguarda invece il centrocampista italiano si punta a recuperarlo per l’Europa League.

Fuori dai giochi Matias Vecino, almeno per Sensi rimangono quindi degli spiragli di speranza. Antonio Conte punta sul suo ritorno per l’Europa League, per avere dare fiato ai centrocampisti che in queste settimane stanno dando anche l’anima per andare avanti in campionato (vedi Gagliardini che mai aveva realizzato tante presenze da titolare di seguito nel resto della stagione).

