GdS – Verso Napoli-Inter, Koulibaly tenta il recupero in extremis

Tornato alla vittoria nell’ultimo turno contro il Sassuolo, il Napoli di Gennaro Gattuso ha trovato la prima gioia in un periodo nero per il club azzurro. Dopo l’esordio amaro nella sconfitta interna contro il Parma, match in cui tra le altre cose si era registrato anche l’infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, i tre punti ottenuti nell’ultimo impegno del 2019 hanno quantomeno rialzato il morale all’interno dello spogliatoio.

Il 2020, però, si aprirà per il Napoli con una sfida altamente complicata contro l’Inter di Antonio Conte. In occasione del match casalingo contro i nerazzurri, la speranza dei partenopei è di recuperare proprio Koulibaly. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il difensore centrale senegalese è attualmente infortunato, ma tenterà fino all’ultimo il recupero per giocare contro l’Inter. Altrimenti, il suo impiego in campo slitterebbe per l’ultima gara del girone di andata all’Olimpico contro la Lazio nella giornata successiva.

