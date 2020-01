GdS – Vidal operazione a fondo perduto: ecco perché l’Inter ha scelto Eriksen

Due nomi da top club e due diverse situazioni, analizzate nel dettaglio da La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Christian Eriksen ed Arturo Vidal rappresentavano le priorità dei nerazzurri sul mercato. I rischi relativi al mercato condotto per il cileno però hanno proiettato l’Inter a lavorare sul danese in uscita dal Tottenham, fino a portarsi ad un passo dal matrimonio con il giocatore allenato da Mourinho.

La rosea racconta di una realtà, quella per Vidal, paragonabile ad un’operazione a fondo perduto da parte di Suning. Situazione decisamente diversa rispetto all’investimento per Eriksen, 27enne e con gli ultimi ritocchi da compiere prima di collocarsi al centro del mondo Inter. Il cileno era di fatto già pronto alla realtà nerazzurra, complice un rapporto speciale con Antonio Conte. Ma quando Marotta ed Ausilio hanno fiutato le difficoltà per arrivare al centrocampista del Barcellona, in quel momento hanno scelto di virare sul danese. Di tutto pur di assicurare al tecnico un rinforzo da applausi, prima e dopo l’ingresso in campo del gioiello per il quale la Beneamata è pronta all’assalto definitivo.

