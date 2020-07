Genoa-Inter, arbitra Massa. In questa stagione sono due i precedenti con i nerazzurri

L’Inter domani affronterà il Genoa allo stadio Marassi alle ore 19.30. I nerazzurri cercheranno a tutti i costi i tre punti per lottare fino all’ultimo per il secondo posto, con Atalanta e Lazio che inseguono lo stesso obiettivo. Gli uomini di Antonio Conte, reduci da due pareggi consecutivi contro Roma e Fiorentina, dovranno tornare alla vittoria, che manca da quel 4 a 0 rifilato alla Spal.

A dirigere la gara sarà Davide Massa, supportato da Massimiliano Irrati al VAR. In questa stagione il fischietto di Imperia ha arbitrato due volte l’Inter, nel pareggio casalingo contro il Sassuolo per 3 a 3 e nella vittoria di San Siro contro il Torino per 3 a 1.

GENOA – INTER Sabato 25/07 h. 19.30

MASSA

PRETI – MANGANELLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: LIBERTI

