Genoa-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Brozovic! Torna la LuLa, Pandev in panchina

Battere il Genoa per riprendersi il secondo posto in classifica e per prepararsi al meglio alle ultime due sfide di campionato. E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte, in campo alle 19.30 a Marassi contro i rossoblu di Nicola, a caccia di importanti punti salvezza.

Il tecnico nerazzurro si affida nuovamente ad Eriksen, in campo dal 1′ sulla trequarti. Il danese alle spalle di Lukaku e Lautaro, solo panchina per Sanchez. In difesa c’è Ranocchia al posto di De Vrij, Borja Valero al posto di Brozovic. 11esima partita di fila da titolare per Roberto Gagliardini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Goldaniga, 17 Romero, 2 Zapata; 32 Ankersen, 15 Jagiello, 85 Behrami, 65 Rovella, 4 Criscito; 30 Favilli, 99 Pinamonti.

A disposizione: 13 Ichazo, 22 Marchetti, 3 Barreca, 14 Biraschi, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 23 Destro, 24 Bianchi, 29 Cassata, 55 Masiello. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 2 Godin; 11 Moses, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 15 Young, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva, 95 Bastoni. Allenatore: Antonio Conte.

