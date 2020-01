Gianfelice Facchetti: “Invidio il centrocampo della Lazio! Esposito? Bello vedere il suo coinvolgimento, ha un sapore diverso. E sullo scudetto…”

Intervenuto in qualità di ospite negli studi di Sky Sport 24, Gianfelice Facchetti ha parlato della possibilità per l’Inter di competere per lo scudetto fino alla fine del campionato.

Ecco le sue parole: “Scudetto? Non vedo molta distanza tra l’Inter e le altre pretendenti, i numeri dicono che la partita è aperta. In corsa c’è anche la Lazio, che ha qualità e ha un centrocampo invidiabile, porterei molti giocatori loro a Milano. L’Inter se la può giocare, fino alla fine anche perché la Juventus in campionato qualcosa sta lasciando per strada, però occhio alla variabile Lazio”.

Su Esposito – “Mi è piaciuto vedere il suo coinvolgimento, vuol dire che c’è stata programmazione, ha un sapore diverso un po’ come quando Mancini fece esordire Balotelli. Un po’ mi dispiacerebbe se andasse via in prestito, però se si va a cercare di fare un passo in avanti è inevitabile che trovi meno spazio”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!