Gianfelice Facchetti: “Steven Zhang? È stato criticato, ma sapeva che non bisognava scherzare con i calendari”

Gianfelice Facchetti, figlio dello storico ex presidente nerazzurro, si è detto contento dell’atteggiamento positivo assunto dall’Inter nell’ultimo, difficile, periodo.

Come riportato da sportface.it, l’attore ha parlato della situazione: “L’Inter è stata l’unica società a ritirare la Primavera dalla Youth League. La proprietà ha dimostrato grandissima consapevolezza e grandissimo coraggio. Nei giorni scorsi Steven Zhang è stato criticato per le sue parole ma il giovane presidente sapeva che non c’era da scherzare con i calendari, non serviva quel giochetto delle ‘partite a porte aperte’ o ‘a porte chiuse’. L’Inter è stata coerente e molto consapevole”.

