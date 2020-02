Gianni Di Marzio: “Inter, cambio modulo? Forse, ma non con la Juve: c’è un problema. La Lazio? Occhio all’alta quota”

Fino a qualche settimana fa, pareva inimmaginabile: sembrava impensabile, cioè, che Antonio Conte potesse cominciare a nutrire dei dubbi tattici per la sua Inter: 3-5-2 collaudato, marchio di fabbrica del tecnico leccese, e avanti di questo passo. Poi c’è stato il mercato, è arrivato Eriksen: un valore aggiunto e – al tempo stesso – un problema di lusso per Conte, che prova ora a capire come sfruttare al meglio il danese, e se questo sia possibile mantenendo il centrocampo a cinque o vagliando soluzioni alternative (3-4-1-2, oppure 4-3-1-2, oppure altro). Di questo ha parlato Gianni Di Marzio, ex dirigente e allenatore, intervistato da TMW Radio durante la puntata odierna di Maracanà.

“Cambio modulo? E’ una strada percorribile ma in seconda battuta – spiega infatti Di Marzio – Conte vuole avere equilibrio in campo, quando ha sciolto Eriksen ha cominciato a rendere al massimo. Deve decidersi ora. Dovrà stare attento ma ha rinunciato ad un attaccante ieri. Rischiare ora quando va a Torino? Non credo. Ritorno al passato per Conte? Alla Juve aveva dei giocatori con cui poter cambiare modulo. L’esperimento fatto ieri, a prescindere dall’avversario, fa capire che c’è poco a centrocampo per supportare quel tipo di gioco. Tornare con i quattro dietro? Avrebbe bisogno di un centrocampo più sostanzioso”.

Uno sguardo, infine, sul weekend e sulle insidie per le tre squadre – Inter, Lazio e Juventus – impegnate nella corsa Scudetto: “Bisogna vedere se i giocatori della Lazio sono abituati all’alta quota. L’arte di saper vincere non è per tutti. Io starei attento anche ai numeri. Più si va avanti e si vince, tutti sono lì ad aspettare la prima caduta”.

