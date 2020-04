Gilardino: “Nel 2005 sono stato ad un passo dall’Inter di Mancini! Vorrei allenare Sensi e Barella”

Alberto Gilardino, ex attaccante tra le altre di Milan, Fiorentina e Parma, laureatosi Campione del Mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, oggi siede sulla panchina della Pro Vercelli e ha svelato alcuni retroscena legati al mondo Inter in una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira.

Ecco le sue parole: “Sono stato vicinissimo all’Inter. L’estate del 2005 andai in vacanza in Messico e prima di partire Adriano Galliani mi chiamò dicendomi di andare al Milan e che sarei stato al centro del progetto rossonero. Quando vidi che il Milan prese Vieri mi vennero dei dubbi, ma mi fidai della sua parola. Così dissi di no anche a Roberto Mancini che mi voleva all’Inter e mi aveva cercato fortemente”.

I gol più belli: “Scelgo per bellezza quello all’Inter con la maglia del Parma: mezzo sombrero a Ivan Cordoba e sforbiciata all’incrocio. C’era Francesco Toldo in porta. Per importanza scelgo quello a Liverpool con la Fiorentina che ci diede una vittoria storica e sempre in Champions quello in semifinale contro il Manchester United quando vestivo la maglia del Milan”.

L’elogio a Sensi e Barella: “Li vorrei allenare perché sono due grandi talenti destinati a diventare fortissimi”.

