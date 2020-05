Perinetti tra ripresa e mercato: “Il calcio non è solo un gioco. Lautaro? Sostituirlo con un rinforzo adeguato”

Una vita da Direttore Sportivo, tra Palermo, Siena, Bari e Genoa tra tutte. Giorgio Perinetti ha parlato della situazione del calcio attuale, dando anche qualche spunto sul mercato e sulla trattativa del momento per Lautaro. Intervistato da Radio Sportiva, sulla mondo calcio ha detto così: “Momento molto delicato e difficile che crea dibattito. La salute va in primis, ma un nuovo positivo in caso di ripartenza del campionato mette dei paletti. C’è ancora un ragionamento in corso e ogni parte deve avere buon senso e responsabilità. Mi auguro si possa trovare una soluzione per salvaguardare l’impresa del pallone. Ci sono dei margini di rischio, ma nel calcio si parla di sani contro sani che giocano all’aria aperta. Il calcio non è solo un gioco, muove interessi enormi, ma bisogna aiutare le società a non fallire, soprattutto nel mondo dilettantistico e giovanile”.

Uomo di mercato e delle trattative intelligenti ha detto la sua sulla prossima finestra estiva: “Le società dovranno strutturarsi, non credo ci saranno grandi investimenti. È tempo di grandi scambi che potrebbero portare dei vantaggi, senza perdere in competitività”. E su Lautaro Martinez: “L’Inter ha raggiunto dimensioni di vertice ma nel calcio di oggi è difficilissimo non perdere giocatori importanti. Nel caso, occorre sostituirlo con un rinforzo adeguato”.

