Giroud non chiude le porte all’Inter: “Futuro? Voglio giocare ancora la Champions, poi si vedrà”

La domanda – e la risposta, soprattutto – erano in chiave Montpellier. Ma hanno fatto rizzare le antenne anche in casa Inter. Perché la risposta che Oliver Giroud, attaccante del Chelsea, intervistato da France Bleu Herault, ha dato circa la possibilità di concludere la carriera là dove la sua stessa carriera esplose (al Montpellier, appunto, dove giocò prima di passare all’Arsenal) ha interessato in qualche modo anche il club nerazzurro che, come sappiamo, lo segue e lo marca a uomo.

Il calciatore, infatti, ha dichiarato: “Non posso promettere di finire la carriera facendo un anno a Montpellier, non è possibile – ha spiegato Giroud – Ma in ogni caso, il fatto che il Montpellier significhi davvero molto per me penso che faccia piacere ai tifosi. Ma non voglio dare loro vane speranze o false notizie. Io spero di poter giocare ancora ai massimi livelli e di giocare in Champions League e nelle coppe europee per almeno uno o due anni. Dopodiché faremo il punto e soprattutto studierò le proposte che avrò davanti”.

