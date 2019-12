Cagliari, Giulini annuncia in conferenza stampa: “Cragno torna a gennaio: possibile rientro contro l’Inter”

Certo, il piatto forte – oggi – era Gigi Riva che diventava presidente onorario del Cagliari, non certo alto. Ma qualche digressione su altre questioni nella conferenza stampa organizzata per annunciare l’investitura di Riva, Tommaso Giulini, presidente del club isolano, se l’è concessa, come da prassi. Una, in particolare: quella sul portiere. Perché – è vero – Robin Olsen sta facendo benissimo in Sardegna: ma i tifosi aspettano Alessio Cragno, infortunato da inizio stagione. Il cui periodo di degenza, ora, dovrebbe volgere al termine

Giulini, infatti, ha lanciato una possibile data per il rientro del talentuoso portiere rossoblù: “Ho parlato col professor Castagna che l’ha operato e lo vuol vedere quando arriveremo a Milano il giorno prima della partita in Coppa Italia contro l’Inter – ha spiegato – Verrà visitato il 13 di gennaio e se l’allenatore sarà d’accordo probabilmente lo vedrete in campo a Inter-Cagliari”.

