Giulini: “Nainggolan? Sarà molto difficile trattenerlo a Cagliari”. Conte potrebbe dargli una chance. E spunta una nuova pista

C’è persino chi pensa che Antonio Conte, a Radja Nainggolan, possa dare una chance: è un’ipotesi, e del resto l’estate scorsa il belga era stato rispedito a Cagliari (ci aveva già giocato dal 2010 al 2014) se non altro per una questione di unità societaria, oltreché personale: forse conte l’avrebbe pure tenuto, ma non era la linea di Marotta. E poi c’erano i problemi della moglie. Sono ipotesi, appunto. Intanto, la realtà è che il Cagliari molto difficilmente riuscirà a trattenere Nainggolan: già sembrava complicato all’inizio, figurarsi ora, dopo gli ultimi mesi di campionato sospesi per coronavirus con annessi effetti del lockdown sui bilanci delle società.

A confermarlo, ancora una volta, ai microfoni di Radio Radio, è stato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini: “Penso che sarà molto difficile per noi trattenere ancora Nainggolan a Cagliari – ha spiegato – Radja è un giocatore fortissimo, ci sono molte società importanti d’Europa che lo vorrebbero acquistare, in tanti hanno chiesto informazioni. Credo che al termine di questa stagione il giocatore possa fare rientro nella rosa dell’Inter, questo è il suo livello”. In ogni caso, quindi, il Ninja tornerà a Milano. Resta da capire se sarà pronto a soggiornarci nuovamente, o se sarà solo di passaggio. Nelle ultime ore qualcuno ha parlato anche di Milan…

