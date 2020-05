Serie A, Giulini rivela: “Tutti i club hanno proposto modifiche al protocollo. Vi spiego le nostre richieste alle istituzioni”

I club scettici sono almeno nove, ma potrebbero essere di più. Anzi, a ben vedere, potrebbe esserci l’intera Serie A ad avanzare reclami in merito a quello che, come sembra, è il protocollo previsto dal Comitato tecnico-scientifico del Governo per far ripartire – a questo punto si fa per dire – il campionato: un agglomerato di norme iper-severe, dai maxi-ritiri alla quarantena per tutta la squadra in caso di una positività. Norme che mettono seriamente a rischio la ripresa stessa delle competizioni. E a rilasciare una dichiarazione in merito, in serata, è stato tra gli altri anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.

“La Lega di Serie A ha recepito quelle che sono le indicazioni per la ripresa delle attività collettive e tutti i club hanno concordato di chiedere di apporre una serie di modifiche dettate dal buonsenso, come la possibilità di riprendere da subito gli allenamenti di gruppo (considerato che la ripresa del campionato è fissata tra meno di un mese), utilizzare un protocollo simile a quello tedesco qualora vi fosse la positività al virus di un giocatore (e non prevedere la quarantena di tutti) ed infine non costringere le squadre a stare due o più settimane in ritiro dopo che si è stati per oltre due mesi in regime di isolamento domestico”, ha dichiarato Giulini.

Il quale, poi, ha continuato: “Confidiamo che la Federazione si faccia portavoce con l’autorità governativa affinché si possa gestire una ripresa con regole rigide e che tutelino la salute di tutti, ma che al contempo permettano una reale ripresa delle attività con la volontà di terminare questa stagione sportiva entro luglio”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!