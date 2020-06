Godin verso il forfait per la sfida con il Napoli. Resta in dubbio De Vrij, non al meglio della condizione

Ormai ci siamo, manca un giorno al tanto atteso ritorno in campo dell’Inter. Alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia, i dubbi di Antonio Conte sulla formazione sono diversi. Oltre agli aspetti tattici, con l’assetto iniziale che potrebbe essere un 3-5-2 o 3-4-1-2 con Eriksen dietro alle due punte, ci sono da considerare i guai fisici di alcuni giocatori. In particolare, per quanto riguarda il reparto difensivo, l’allenatore pugliese dovrà probabilmente fare a meno di Diego Godin, che non è al meglio in vista della sfida.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il difensore uruguaiano dovrebbe rimanere a Milano e quindi non partirebbe per la sfida contro i partenopei. Il ritorno alla Pinetina per gli allenamenti ha causato degli acciacchi all’ex Atletico Madrid, che con ogni probabilità non sarà a disposizione del tecnico. In dubbio invece Stefan De Vrij, che non è al meglio della condizione e potrebbe essere risparmiato per salvaguardare al meglio il finale di stagione. Sarà, infatti, un vero e proprio tour de force e i nerazzurri vogliono arrivarci nel migliore dei modi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!