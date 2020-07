11 reti per 11 calciatori: il curioso dato delle ultime gare dell’Inter

L’Inter ha messo a segno il colpo Hakimi nella finestra di mercato e tratta altri nuovi innesti per Antonio Conte. Innesti che porteranno ad aggiungere qualità alla squadra e gol. Gol che, però, non sono mancati nelle ultime tre partite dei nerazzurri contro Sassuolo, Parma e Brescia. In totale, i nerazzurri hanno totalizzato 11 gol con ben 11 marcatori differenti.

Prima del lockdown, l’Inter era andata a segno con 18 marcatori differenti in tutte le competizioni e 17 differenti in Serie A. Contro il Sassuolo hanno segnato Lukaku, Biraghi e Borja Valero; contro il Parma De Vrij e Bastoni e contro il Brescia Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva.

6 gol siglati da 6 marcatori differenti non capitava da Inter-Reggina del 2003. Per Lukaku, con 19, è la seconda miglior stagione realizzativa, dopo le 25 reti con l’Everton nel 2016/17. Biraghi non segnava in Serie A da settembre del 2018, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina.

Per Borja Valero, quello contro il Sassuolo, è il primo gol realizzato a San Siro. De Vrij, invece, ha partecipato a sei reti in questo campionato, realizzando 3 gol e 3 assist. Per Bastoni è il secondo con la maglia nerazzurra, sempre da subentrato. Young si è messo in mostra contro il Brescia con gol e assist. Sanchez ha segnato il rigore contro il Brescia, il 9° per l’Inter, tutti segnati con quattro marcatori differenti.

D’Ambrosio, con Bonucci, è l’unico difensore ad aver segnato almeno due gol negli ultimi cinque campionati di Serie A. E su Gagliardini, nessun centrocampista nerazzurro ha segnato di più in Serie A con ben 8 gol. Eriksen e Candreva, invece, hanno segnato da subentrati, fino ad ora era stato solo Bastoni ad aver segnato dalla panchina.

