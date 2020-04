Goldoni: “Quarantena? Non mi alleno mai da sola. Sono laureata, sto lavorando ad alcuni progetti alimentari”

Uno dei primi campionati in Italia a fermarsi appena percepito il pericolo dinnanzi al quale l’intero paese si stava per confrontare, è stato quello femminile. Come i compagni nerazzurri, anche le ragazze dell’Inter Women stanno trascorrendo la loro quarantena presso le loro abitazioni, proseguendo però gli allenamenti per ritornare in campo una volta che si potrà tornare alla normalità. Tra queste, anche la giovane promettente attaccante Eleonora Goldoni, intervenuta tra l’altro sui canali ufficiali del club interista.

Queste le sue parole: “Mi alleno sempre in compagnia, abbiamo un appuntamento fisso con tutta la famiglia. Non solo i miei fratelli e sorelle, ma anche mamma e papà. In totale siamo in otto senza contare i cani e per fortuna abbiamo degli spazi ampi e riusciamo a starci tutti e cerchiamo di svagarci con varie attività. Cunina? Lì è la mamma che vuole avere la supremazia, ma io cerco sempre di rendere light le sue ricette pesanti. Sono laureata in Clinical Nutrition e ora che sono a casa sto dedicandomi ad alcuni progetti, creo ed elaboro piani alimentari personalizzati”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!