Gran dribbling, fantasia e senso del gol: ecco chi è Darian Males, il gioiellino ad un passo dall’Inter

E’ la notizia delle ultime 24 ore: l’Inter ha concluso l’affare Darian Males. L’attaccante classe 2001 del Lucerna – come ha riportato Sportitalia – è ad un passo dalla firma con i nerazzurri, e sarà poi girato al Parma in prestito per fargli fare esperienza. Ma chi è Darian Males?

Calciatore svizzero, nato da genitori serbi il 3 maggio del 2001, è stato protagonista in tutte le giovanili del Lucerna, club svizzero in cui milita attualmente. E’ sempre stata la punta di diamante, guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale giovanile. Nell’ultima stagione ha finalmente coronato il sogno di diventare un giocatore a tutti gli effetti della prima squadra. Di ruolo è un attaccante, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, sia sull’esterno (preferibilmente a destra così da poter rientrare sul suo piede preferito, il sinistro) ma anche sulla trequarti.

189 cm d’altezza, ma allo stesso tempo agile nel dribbling, è uno prospetti più interessanti del calcio elvetico. Nelle 16 presenze in Super League ha realizzato 1 rete ed ha fornito 3 assist vincenti ai compagni, giocando sia da trequartista che da punta centrale.



