Gravina: “Calendario? Dobbiamo incastrare tutte le competizioni. Stadi aperti alla prima giornata? Idea ottimistica”

Sotto la lente d’ingrandimento in questi ultimi giorni c’è ovviamente la composizione del calendario della prossima Serie A. Dopo le polemiche della scorsa annata, condizionata da un evento impossibile da prevedere come il coronavirus, Gabriele Gravina sta lavorando assiduamente per evitare intoppi a stagione in corso. Ieri è stata ufficializzata la data del 19 settembre per l’avvio del campionato italiano, in cui – secondo il presidente della FIGC – con ogni probabilità vi saranno ancora gli stadi banditi al pubblico per motivi di sicurezza sanitaria. Queste le parole di Gravina, riprese da tuttomercatoweb.com:

NUOVO CALENDARIO – “Noi dobbiamo incastrare il calendario, lavorare su un progetto che tenga conto del campionato, delle competizioni internazionali di club e Nazionali, e questi sono momenti che dobbiamo conciliare, sappiamo di avere una deadline che è legata al rispetto delle gare UEFA per consentire alla Nazionale di partecipare all’Europeo”.

STADI – “Abbiamo lavorato molto in questi giorni su quest’aspetto e sul protocollo base, noi siamo molto preoccupati ma allo stesso impegnati nel proporre soluzioni ai nostri organi di governo, direttamente o indirettamente tramite il Comitato tecnico-scientifico. Siamo certi che arriveremo alla riapertura degli stadi, se la situazione sanitaria lo permetterà. Prima giornata? Mi sembra un po’ ottimistica come idea”.

