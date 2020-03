Gravina: “Serie A a 22 squadre? No. La FIGC ha messo a disposizione Coverciano per pompieri ed infermieri”

Una situazione critica per il calcio, per lo sport e per tutto il mondo: l’emergenza coronavirus ha portato allo stop di tutti gli eventi sportivi e non ed ora c’è attesa per capire quando potrà ricominciare tutto. Ai microfoni di Sky Sport 24 il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto:

SOLIDARIETA’ – “Il calcio ancora una volta ha dimostrato una grande sensibilità nel cercare di stare vicino ai tifosi, lanciando messaggi di solidarietà a chi sta passando un brutto periodo. La Federcalcio ha messo a disposizione il suo gioiello -Coverciano – per pompieri e infermieri. Questo è il calcio che mostra il suo vero essere. Noi siamo disponibili al 100%, il calcio è migliore di quelli che tanti vogliono far apparire.Non chiediamo aiuti al governo, stiamo facendo le nostre valutazioni economiche come altri settori.

DISCUSSIONI – “Oggi è il momento di lasciarci alle spalle le polemiche, stando vicino a quelli che lavorano in prima linea, ai quali va il mio abbraccio. Il calcio è uno dei settori che meno interessa al Paese, ma non dimentichiamo che è il terzo più importante”.

RIPARTENZA – “Al momento abbiamo una sola priorità: il valore delle competizioni sportive. Ovviamente saremmo felici di tornare sul campo ma non saprei. La FIFA ha già organizzato una task force per il prolungamento dei contratti fino al 30 giungo. La nostra deadline è il 30 luglio con partenza il 31 maggio. Aspettiamo. Se non si riprenderà ovviamente faremo una serie di valutazioni, ma non ne abbiamo ancora parlato perché sono ottimista. Scudetto? Ne parleremo in Consiglio secondo l’art.13 dello Statuto”.

SERIE A 22 SQUADRE – “Strada poco percorribile perché si parla di portarle a 18, sarebbe una Serie A schizzofrenica”.



