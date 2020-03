Gravina: “Un solo caso positivo tra le squadre di A, può mettere a rischio il prosieguo del campionato”

Alle 20:45 in un Allianz Stadium vuoto a cause del dercreto governativo sul Coronavirus andrà in scena il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Una partita che potrà dire molto per la lotta scudetto dato che entrambe le formazioni sono davvero vicine in classifica. Il match verrà giocato con una settimana di ritardo e piena di polemiche per via della decisione di disputare il match a porte chiuse.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ai microfoni di Dribbling ha fatto il punto: “Rischio stop Serie A? Molto basso, è stato un dibattito acceso. E’ sbagliato che i presidenti pensino soltanto ai loro interessi, danneggia il calcio italiano ma anche i loro interessi. La tutela del proprio orticello non è altro che la morte lenta del nostro sistema sportivo”.

Sulle parole di Zhang contro il presidente Dal Pino: “Non condivido le espressioni né nella forma, né nel metodo, né della sostanza”.

Sul Coronavirus: “In caso di Coronavirus per un giocatore di Serie A dobbiamo essere realisti. In quelle circostanze adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva. Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere. Non possiamo escludere neanche sospensione del campionato”.

Sulle porte chiuse: “Abbiamo cercato, raccogliendo l’invito del ministro Vincenzo Spadafora, di andare incontro alle esigenze degli italiani nella speranza che tutti possano seguire questi eventi da casa.L’evento a porte chiuse è sicuramente un evento monco. Che i presidenti discutano dei propri interessi è un grave errore perché danneggia l’immagine del calcio italiano ma anche i loro interessi. La tutela del proprio orticello non è altro che la morte lenta del nostro sistema sportivo”.



