Graziani è sicuro: “Cavani non farà rimpiangere Lautaro”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando dell’attuale periodo del mondo del calcio: dalla ripresa ormai ufficiale fino al mercato passando per molti spunti tecnici.

La ripresa – “È strano vedere così tante partite ravvicinate in estate. L’orario non dovrebbe essere un problema perché più o meno tutte le squadre a rotazione giocheranno nelle varie fasce. È sicuramente ovvio che sarebbe logico cominciare la giornata alle 19 e non prima, ma sappiamo che la Serie A è molto legata agli orari televisivi. L’importante è ripartire, non si devono creare inutili problemi”.

Il pubblico – “Teoricamente si potrebbe fare con 5-6 metri di distanza fra i tifosi. I numeri per ora sono giorno dopo giorno sempre più positivi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Vedremo nelle prossime settimane se ci sarà lo spiraglio per iniziare a pensare a come portare i primi tifosi dentro gli stadi”.

Il mercato interista – “L’Inter si sta avvicinando alla Juve. Tonali è un giovane molto interessante e sarebbe un grande acquisto, anche se viene da una piccola squadra come il Brescia e bisogna valutarlo dopo un salto così netto. Lautaro è un’arma perfetta e la sua permanenza avvicinerebbe ancora di più i nerazzurri ai bianconeri, ma se l’argentino partirà e venisse sostituito con Cavani l’attacco dell’Inter sarebbe comunque devastante. Anche Werner è bravo, ma io per far coppia con Lukaku prenderei ad occhi chiusi Cavani”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!