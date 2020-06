Graziani: “Per l’Inter il discorso Scudetto non è ancora chiuso. Belotti? Cairo mente, non avrà grandi offerte”

L’Inter è attualmente terza in classifica, dietro Lazio e Juventus. Il sogno scudetto non è del tutto archiviato, ma i nerazzurri non possono più fare passi falsi in campionato e sperare che le squadre davanti perdano punti man mano. Della situazione legata al calcio italiano ha parlato Ciccio Graziani, raggiunto dai microfoni di TMW Radio. L’ex calciatore azzurro ha commentato il pareggio ottenuto dai nerazzurri contro il Sassuolo e ha espresso un giudizio sul futuro di Belotti, accostato anche alla squadra di Antonio Conte.

LOTTA SCUDETTO – “Ogni partita potrebbe essere una svolta, in positivo o negativo. Per l’Inter il discorso Scudetto si può dire quasi chiuso, perché ha due squadre davanti. Ma le situazioni cambiano e può succedere di tutto. Al momento è avvantaggiata la Juventus, ma non sta giocando bene. Conte? Sta lavorando abbastanza bene, ha influito molto sulla squadra, sul carattere e sulla personalità dell’Inter”.

QUESTIONE BELOTTI – “Cairo ha detto che non lo venderà, ma è una bugia. Credo che farà fatica a ricevere un’offerta allettante qui in Italia, forse arriverà dall’estero. Te li scordi oggi 100 milioni, vedi il Barcellona cosa sta facendo con Lautaro. Il Toro se vuole guardare con ottimismo al futuro deve tenere Belotti“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!