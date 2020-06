Hareide (ex ct Danimarca) su Eriksen: “Christian deve avere sempre la palla, vede lo spazio prima di chiunque altro”

I pagellisti, Christian Eriksen, l’altra sera, l’hanno eletto migliore in campo per l’Inter: e questo dopo le prime settimane di fisiologico adattamento e dopo i mesi di lockdown infarciti da approfondimenti tattici a giorni alterni su come far fruttare al meglio le caratteristiche del danese. Non che Antonio Conte avesse particolare bisogno di consigli, dei focus tattici come di quelli di Age Hareide, ex commissario tecnico della Danimarca, che ai microfoni dell’emittente TV2 parla proprio di Eriksen: “Mi preoccupavo sempre che il pallino del gioco fosse in mano a Christian Eriksen – spiega – Con due attaccanti, è facile che possano spostarsi l’uno sull’altro, creando problemi di spazi in campo”.

Hareide si focalizza sulla nuova impostazione tattica dei nerazzurri: “Se Conte passa a giocare con un 3-4-1-2, può indicare che ci sarà Christian nel ruolo di trequartista e non ci sono molte corse profonde senza palla, quindi è importante dare la palla a Christian, perché ecco dove succede qualcosa – ha dichiarato – Può risolvere lui le cose, ma risolve tutto perché è Christian. Christian è esperto in spazi ristretti. Vede lo spazio prima di chiunque altro. E’ follemente bravo negli spazi inutilizzati, anche giocando la palla in quegli spazi”.

“Anche il Tottenham era al suo meglio ed era pericoloso quando aveva dato la palla Christian. Facendolo giocare sulla trequarti o da lontano, così poteva sparare dall’esterno o entrare. Li vede correre, quindi è qui che è importante metterlo sulla palla negli spazi vuoti”, conclude Hareide.

