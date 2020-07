Hellas Verona-Inter – Conte in ansia, problemi per Lukaku: “Speriamo non sia grave”

Continuano i problemi in casa Inter. I nerazzurri non approfittano dei passi falsi di Juventus e Lazio e non vanno oltre il 2-2 contro l’Hellas Verona, con i padroni di casa che pareggiano a pochi minuti dal termine grazie alla rete di Veloso.

Oltre al risultato negativo però a destare preoccupazione al tecnico Antonio Conte ci sono le condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga al 77′ ha chiesto il cambio ed era apparso molto stanco. Come riporta Sky Sport il numero 9 nerazzurro è tornato negli spogliatoio con il ghiaccio dietro la coscia, ed anche lo stesso Conte è apparso preoccupato: ” “Speriamo non sia nulla di grave. Ha avuto un problema alla schiena e all’adduttore. Speriamo di averlo a disposizione perché è troppo importante per noi”, ha dichiarato a Sky nel post partita.



