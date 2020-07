Hellas Verona-Inter, Conte (Sky): “A fine stagione parlerò con il club. C’è da capire quanto siamo vicini al vincere”

Altri punti persi per strada, nel finale a pochi metri dal triplice fischio finale. L’Inter viene agguantata all’85esimo dall’Hellas Verona, nel posticipo della 31esima giornata di Serie A finisce 2-2.

Al termine della partita Conte si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi: “Dal punto di vista dell’impegno e della voglia non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che gioca a ritmi alti, oggi l’Inter ha risposto in tutto e per tutto. C’è il solito rammarico di aver preso gol a cinque minuti dalla fine. Sono tutte situazioni che fanno male perché perdi punti per strada”.

Troppi punti persi in situazioni di vantaggio: “Si sta facendo un lavoro importante. Stiamo lavorando tanto, si vede il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo perso 20 punti? Questa cosa deve far riflettere e ci deve spingere a migliorare. Noi lo sappiamo, ne abbiamo persi per strada tanti in maniera stupida”.

Le condizioni di Lukaku: “Speriamo non sia nulla di grave. Ha avuto un problema alla schiena e all’adduttore. Speriamo di averlo a disposizione perché è troppo importante per noi”.

Il futuro di Sanchez: “C’è da finire un campionato nella giusta maniera. A fine stagione faremo delle valutazioni, io e la società. Non mi interessa dell’anno prossimo perché sono concentrato su quest’anno”.

La panchina di Eriksen: “Dalla ripresa del campionato ha giocato molte partite. E’ un giocatore che sta crescendo, stiamo cercando di metterlo in un contesto e penso che Borja Valero stia facendo grandi cose al suo posto. Sta facendo grandi prestazioni, è stato importantissimo per noi. Facciamo delle rotazioni perché vogliamo avere tutti a disposizione”.

L’analisi della partita: “Bisogna essere più bravi a gestire determinate situazioni. Penso anche che l’esperienza possa portare ad un miglioramento nella gestione, tante volte andiamo in affanno in maniera troppo semplice. Detto questo, il Verona nel secondo tempo ha tirato solo in occasione del gol su situazione di fallo laterale. Noi stiamo lavorando tanto, non voglio fare considerazioni perché poi quando dico qualcosa dicono che io critico a prescindere. Io parlo sempre in maniera costruttiva per migliorare determinate situazioni. I ragazzi lo sanno benissimo, cerchiamo di fare sempre meglio”.

L’Inter del futuro: “Dove si può migliorare? Non rispondo, perché se no domani mi massacrate… Questo è un giochino che va bene perché così non si toccano altre situazioni. Se devo dire qualcosa, a fine anno farò le mie considerazioni così come le farà il club. Se c’è qualcosa da dire lo dirò al club. A tutti piacerebbe vincere ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal farlo, uno la può pensare in una maniera qualcun altro in un’altra maniera”.

