Mercato – Inter, nuova idea per la fascia: proposto Henrichs del Monaco, Conte ci pensa

Il profilo non è nuovo, anzi: il nome di Benjamin Henrichs, in casa Inter e dintorni, lo conoscono bene almeno da qualche anno, perché il giocatore era già entrato nei radar nerazzurri e c’era già stato qualche abboccamento: mai niente di serio, in realtà, ma la certezza che un interesse di fondo c’è, e che le porte comunque non sono chiuse. Il giocatore era stato accostato, in particolare, ai nerazzurri ai tempi del Bayer Leverkusen – si parla di almeno un paio d’anni fa – e ora, attenzione, il suo nome potrebbe tornare di moda.

A scriverne, oggi, è calciomercato.com, che rilancia appunto la pista relativa al calciatore di nazionalità tedesca che in questo momento veste la maglia del Monaco: è stato proposto all’Inter, che sta seriamente pensando di potersi avvalere delle sue caratteristiche. Duttilità su entrambe le fasce, capacità di fare anche la mezzala: questo il pacchetto, che Marotta ora dovrà valutare se prendere in consegna. Ci sarà da pagare, chiaro. E, ad oggi, il mercato non è al primo posto nella mente di nessuno dei dirigenti di tutta Europa: ma tornerà il momento in cui se ne potrà parlare. Resta da capire se l’Inter vorrà parlarne.

