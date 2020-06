Hernanes racconta l’Inter: “Unico rimpianto non aver raggiunto la Champions. Conte un vincente”

Il passato alla Lazio prima dell’arrivo all’Inter per quasi due stagioni dove ha provato a lasciare il segno senza però riuscirci. In 52 presenze sono state 7 le reti segnate da Hernanes con la maglia nerazzurra che – ai microfoni di Sport Mediaset – fa il punto sulla Serie A: “La Juventus è forte ma tifo Lazio per lo scudetto. Se lo vincesse sarebbe incredibile”.

Poi sull’esperienza all’Inter: “Non ho nessun particolare rimpianto, ho giocato in una grande squadra ed è stata una bella esperienza. Forse l’unica cosa è non aver raggiunto la Champions League. Era un obiettivo. Suning? Ha voglia di investire e con la mentalità vincente di Conte fanno un bel mix”.



