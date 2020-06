Hernanes: “Scudetto? La Juve è favorita. Inter? Ero andato bene con Mancini, non sono deluso”

E’ tornato a parlare il Profeta Hernanes questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il centrocampista oggi in forza al San Paolo sta vivendo con particolare enfasi la lotta scudetto che sta vedendo impegnate Lazio e Juventus con l’Inter leggermente staccata, visto che in Italia ha vestito tutte e tre le maglie. Il trequartista, inoltre, ha ricordato la parentesi nerazzurra che a distanza di anni considera come una tappa positiva della propria carriera. La sua intervista:

SCUDETTO – “Juve, Lazio o Inter? La favorita è la Juve, per qualità della rosa e la sua mentalità vincente. Se la Lazio vincesse sarebbe davvero molto bello per tutto il campionato, visto che la Juve ha già vinto otto volte di fila lo scudetto. Lo scudetto alla Lazio manca dal 2000, sarebbe molto bello vincesse”.

INTER – “Sono sincero, non ho provato mai nessuna delusione. Secondo me con l’Inter è andata bene, tant’è vero che poi mi ha acquistato la Juve, altrimenti una società del genere non mi avrebbe cercato. All’inizio ho faticato un po’, ma dopo l’arrivo di Mancini mi sono sbloccato, giocando da trequartista ho fatto davvero bene negli ultimi cinque mesi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!